سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 09:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة بورسعيد: 11 وحدة صحية و5 مراكز و3 مستشفيات للكشف المبكر عن سرطان الثدى

الأحد، 07 يوليه 2019 09:00 ص
صحة بورسعيد: 11 وحدة صحية و5 مراكز و3 مستشفيات للكشف المبكر عن سرطان الثدى الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة
بورسعيد - محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة والسكان ببورسعيد خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هناك 11 وحدة صحية و5 مراكز طبية و3 مستشفيات لحملة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدى مجانا تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسى لاكتشاف الإصابة بالمرض اللعين فى مراحله الأولى.

 وأضاف تعيلب أن حملتنا بمثابة تقييم لصحة المرأة بصفة عامة والسعى جاهدة حتى يؤتى العلاج ثماره المرجوة ومن ثم تخضع المترددات لجراء قياسات الضغط والسكر والطول والوزن حتى نطمئن عدم إصابتها بأمراض الضغط والسكر والسمنة وطبعا كلها فحوصات تجرى بالمجان.

 وتابع بأنه سيتم تلقينها الطريقة المثلى لفحص الثدى بانتظام للاطمئنان، فضلا عن الكشف المبكر عن أى اشتباه للمرض اللعين.

 وفى سياق متصل أكد تعيلب أن حملتنا مدتها شهرين وتنتهى 31 /8 / 2019 وتشمل 32 فرقة موزعة على المراكز والمستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة بجميع الأحياء وتشمل وحدة بورفؤاد أول وثانى ومستشفى بورسعيد العام ومكتب صحة أول ومركز طب أسرة العرب وحدة رعاية أسرة العرب ووحدة رعاية أسرة المناخ أول وثانى ومستشفى النصر التخصصى ومركز طب أسرة الجوهرة ووحدة رعاية أسرة عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب ومركز طب أسرة القابوطى ومصطفى كامل وبنك الإسكان وفاطمة الزهراء ومركز طب أسرة بحر البقر القديمة وحدة رعاية أم خلف.

ومن جانبه أكد تعيلب بأنه سوف يتم تحويل الحالات المشتبه فى إصابتها أو الحالات التى يتم تقيمها ومدى ارتفاع نسبة خطورة تعرضها وتحويلها إلى المعهد القومى للأورام بدمياط لإجراء كافة الفحوصات المكملة كأشعة ماموجرام والموجات فوق الصوتية والتى يقوم بإجرائها كبار أساتذة المعهد المتخصصين وبدون مقابل مادى.

 ومن جهة أخرى أكد تعيلب أن الحكومة اطلقت مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد برعاية الرئيس السيسى بمحافظة بورسعيد لـ3 أسباب، الأول توفير التغطية التأمينية على الصحة مدى الحياة والثانى الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها سريعا حفاظا على صحة المنتفعين والثالث رعاية غير القادرين إلزاميا مع تحمل تكلفة رعايتهم صحيا.


صحه بورسعيد

بورسعيد

امراض الثدى

الرئيس السيسى

التامين الصحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استقبال وفحص 19 ألف سيدة بمبادرة الكشف عن سرطان الثدى بالقليوبية

السبت، 06 يوليه 2019 07:40 م

صور.. للأسبوع الثانى.. إقبال على المركز الطبى ببنها للكشف بمبادرة سرطان الثدى

السبت، 06 يوليه 2019 07:02 م

فحص 3 آلاف سيدة في حملة الكشف عن سرطان الثدي بأسيوط

السبت، 06 يوليه 2019 01:47 م

إطلاق مبادرة "دعم صحة المرأة" للكشف عن سرطان الثدى بالإسكندرية (صور)

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:56 ص

رئيس مدينة برج العرب: تذليل كافة العقبات أمام حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

الخميس، 04 يوليه 2019 06:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم

معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم

لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

سيلفيستر يعلن والجمهور ينتظر.. بدء تصوير فيلم The Expendables 4

سيلفيستر يعلن والجمهور ينتظر.. بدء تصوير فيلم The Expendables 4

أحمد شوبير يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة بعد الإخفاق الأفريقى

أحمد شوبير يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة بعد الإخفاق الأفريقى

12 خطوة لحماية بطاقتك الائتمانية من السرقة.. تعرف عليها

12 خطوة لحماية بطاقتك الائتمانية من السرقة.. تعرف عليها

عايزة تفضلى شباب على طول.. خطوات تحضير ماسك الموز للتخلص من التجاعيد

عايزة تفضلى شباب على طول.. خطوات تحضير ماسك الموز للتخلص من التجاعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة