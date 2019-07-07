صحة بورسعيد: 11 وحدة صحية و5 مراكز و3 مستشفيات للكشف المبكر عن سرطان الثدى

بورسعيد - محمد فرج

قال الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة والسكان ببورسعيد خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هناك 11 وحدة صحية و5 مراكز طبية و3 مستشفيات لحملة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدى مجانا تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسى لاكتشاف الإصابة بالمرض اللعين فى مراحله الأولى.

وأضاف تعيلب أن حملتنا بمثابة تقييم لصحة المرأة بصفة عامة والسعى جاهدة حتى يؤتى العلاج ثماره المرجوة ومن ثم تخضع المترددات لجراء قياسات الضغط والسكر والطول والوزن حتى نطمئن عدم إصابتها بأمراض الضغط والسكر والسمنة وطبعا كلها فحوصات تجرى بالمجان.

وتابع بأنه سيتم تلقينها الطريقة المثلى لفحص الثدى بانتظام للاطمئنان، فضلا عن الكشف المبكر عن أى اشتباه للمرض اللعين.

وفى سياق متصل أكد تعيلب أن حملتنا مدتها شهرين وتنتهى 31 /8 / 2019 وتشمل 32 فرقة موزعة على المراكز والمستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة بجميع الأحياء وتشمل وحدة بورفؤاد أول وثانى ومستشفى بورسعيد العام ومكتب صحة أول ومركز طب أسرة العرب وحدة رعاية أسرة العرب ووحدة رعاية أسرة المناخ أول وثانى ومستشفى النصر التخصصى ومركز طب أسرة الجوهرة ووحدة رعاية أسرة عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب ومركز طب أسرة القابوطى ومصطفى كامل وبنك الإسكان وفاطمة الزهراء ومركز طب أسرة بحر البقر القديمة وحدة رعاية أم خلف.

ومن جانبه أكد تعيلب بأنه سوف يتم تحويل الحالات المشتبه فى إصابتها أو الحالات التى يتم تقيمها ومدى ارتفاع نسبة خطورة تعرضها وتحويلها إلى المعهد القومى للأورام بدمياط لإجراء كافة الفحوصات المكملة كأشعة ماموجرام والموجات فوق الصوتية والتى يقوم بإجرائها كبار أساتذة المعهد المتخصصين وبدون مقابل مادى.

ومن جهة أخرى أكد تعيلب أن الحكومة اطلقت مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد برعاية الرئيس السيسى بمحافظة بورسعيد لـ3 أسباب، الأول توفير التغطية التأمينية على الصحة مدى الحياة والثانى الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها سريعا حفاظا على صحة المنتفعين والثالث رعاية غير القادرين إلزاميا مع تحمل تكلفة رعايتهم صحيا.