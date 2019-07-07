سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 04:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبير اقتصادى: برنامج الإصلاح الاقتصادى يزيد كم فرص العمل

الأحد، 07 يوليه 2019 04:00 ص
خبير اقتصادى: برنامج الإصلاح الاقتصادى يزيد كم فرص العمل الدكتور وليد جاب الله
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى أن موازنة العام المالى 2020/2019 تمثل آخر مرحلة من مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى من المقرر أن ينتهى فى نوفمبر القادم، حيث سيشهد النصف الأول من الموازنة تطبيق نحو 15 % المتبقية من إجراءات البرنامج والتى منها إعادة هيكلة الدعم.

وأوضح وليد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن البرنامج لم يخفض الدعم ولكنه أعاد هيكلته ليصل لمستحقيه ويساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وفى الوقت الذى قلصت الموازنة من دعم الطاقة نجد أنها توسعت فى برنامج تكافل وكرامة لتصل بزيادة مخصصاته لنحو 19.6مليار جنية بدلا من 18.5مليار جنيه العام الماضى، حيث سيتم ضم نحو 100 ألف أسرة جديدة للبرنامج ليصل إلى 2.1 مليون أسرة، فضلا عن التوسع فى برامج وزارة التضامن مثل برنامج مستورة للسيدات المعيلات، وإتاحة قروض ميسرة لذوى الإعاقة، وافتتاح مراكز لعلاج الإدمان، وافتتاح عيادات جديدة لتنظيم الأسرة، فضلا عن زيادة مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 41% وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى بنسبة 53%، وزيادة مخصصات دعم توصيل الغاز للمنازل بنسبة 92%، كما ارتفعت مخصصات الاستثمارات الحكومية لتصل لنحو 130 مليار جنية بدلا من 100 مليار جنيه فى العام الماضى، تلك الاستثمارات التى تكفل فرص عمل جديدة تمثل أجورها زيادة فى دخول أسرها.

وأضاف جاب الله أنه بدراسة الموازنة نجد أنها تستمر فى استكمال خطوات التحول الاقتصادى لعقد اجتماعى جديد بين المواطن والدولة تكفل فيه الدولة الدعم لمستحقيه بصورة غالبها نقدى، وتراعى فى ذات الوقت خلق أكبر قدر من فرص العمل، كما تتبنى الدولة خطة للرعاية الصحية بالبدء فى مشروع التأمين الصحى لكل المصريين على مراحل فضلا عن مشروع تطوير التعليم، موضحا أنها فى الجانب الآخر تذهب إلى تقليص دعم الطاقة الذى يستفيد الأغنياء والأجانب منه أكثر مما يستفيد الفقراء ولعل ذلك يحدث خلخلة فى السوق عند بداية التطبيق تنتهى إلا إعادة النظر فى هيكلة مصروفات المشاريع بصورة لا تؤثر فى السعر النهائى للجمهور على المدى المتوسط، ولكى يحدث ذلك بصورة تصحح فيها السوق لنفسها ننتظر من الحكومة الإسراع فى إجراءات إعادة هيكلة سوق التجارة الداخلية بتطوير قانون مكافحة الاحتكار، وتفعيل قانون حماية المستهلك، والانتهاء فى المواعيد من مشروعات المناطق اللوجستية الداخلية وما يلتحق بها من أسواق وسلاسل تجارية.


الدعم

الاصلاح الاقتصادى

اخبار اقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حصاد خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة.. توفير 19.5 مليون جنيه بمبادرة ترشيد استخدام الكهرباء.. المبادرة توفر 23.7 مليون كيلوات ساعة سنويًا.. مبانى الوزارات والمطار ومجلس النواب أبرز الملتزمين

السبت، 06 يوليه 2019 11:00 ص

قطار الإصلاح الإقتصادى يصل بسلام.. ترشيد دعم الوقود يصل محطته الأخيرة.. الفقراء ومحدودى الدخل على رأس أولويات الحكومة.. "البترول" تعلن الأسعار الجديدة للمنتجات.. وإجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:20 م

8 قطاعات مستفيدة من ترشيد دعم الوقود..تعرف عليها

الجمعة، 05 يوليه 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"متآمر وأهبل".. قناة إخوانية تناقض نفسها وتروج لأكاذيب استيراد مصر الغاز من إسرائيل وتصديره لها "فى نفس ذات الوقت".. ومذيعها يحاول أن يروّج لتلفيقه: الغاز الموجود بمصر إسرائيلى مستخرج من حقول فلسطينية

"متآمر وأهبل".. قناة إخوانية تناقض نفسها وتروج لأكاذيب استيراد مصر الغاز من إسرائيل وتصديره لها "فى نفس ذات الوقت".. ومذيعها يحاول أن يروّج لتلفيقه: الغاز الموجود بمصر إسرائيلى مستخرج من حقول فلسطينية

مجدى عبد الغنى وكرم كردى يستقيلان من اتحاد الكرة بعد خروج الفراعنة

مجدى عبد الغنى وكرم كردى يستقيلان من اتحاد الكرة بعد خروج الفراعنة

الاستقالات تتوالى.. سيف زاهر يقدم استقالته من اتحاد الكرة

الاستقالات تتوالى.. سيف زاهر يقدم استقالته من اتحاد الكرة

أحمد مجاهد يستقيل من الجبلاية.. ويتمسك بعمله فى اللجنة المنظمة للبطولة

أحمد مجاهد يستقيل من الجبلاية.. ويتمسك بعمله فى اللجنة المنظمة للبطولة

حازم إمام يعلن استقالته من اتحاد الكرة رسمياً بعد الفشل الأفريقي للجبلاية

حازم إمام يعلن استقالته من اتحاد الكرة رسمياً بعد الفشل الأفريقي للجبلاية

يوم الحساب لاتحاد الفساد.. جهات سيادية تفتح تحقيق عاجل لمجلس الجبلاية عقب خروج مصر المؤلم من بطولة أمم أفريقيا.. مصادر: الدولة قدمت كل شيء لكن بالفشل والإهمال والمحسوبية والمجاملات وصلنا إلى الفضحية

يوم الحساب لاتحاد الفساد.. جهات سيادية تفتح تحقيق عاجل لمجلس الجبلاية عقب خروج مصر المؤلم من بطولة أمم أفريقيا.. مصادر: الدولة قدمت كل شيء لكن بالفشل والإهمال والمحسوبية والمجاملات وصلنا إلى الفضحية

اعرف تخفيضات السكة الحديد للمعاقين ومرافقيهم خلال سفرهم × 9 معلومات

اعرف تخفيضات السكة الحديد للمعاقين ومرافقيهم خلال سفرهم × 9 معلومات

فى ليلة مثيرة.. حامل اللقب والوصيف يودعان أمم أفريقيا 2019

فى ليلة مثيرة.. حامل اللقب والوصيف يودعان أمم أفريقيا 2019

وداع كان 2019 ليس الأسوأ فى تاريخ مصر بأمم أفريقيا

وداع كان 2019 ليس الأسوأ فى تاريخ مصر بأمم أفريقيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة