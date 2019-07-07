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تنمية التجارة الداخلية: نستهدف طرح 10 فرص استثمارية بقيمة 40 مليار جنيه فى 2019

الأحد، 07 يوليه 2019 01:34 م
تنمية التجارة الداخلية: نستهدف طرح 10 فرص استثمارية بقيمة 40 مليار جنيه فى 2019 سلع غذائية _ أرشيفية
أ ش أ

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قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم العشماوي، إن الجهاز يستهدف طرح 10 فرص استثمارية خلال العام المالى الحالى تجذب استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه.

وأضاف العشماوى - فى كلمته خلال مؤتمر الاستثمار فى التجارة الذى ينظمه الجهاز اليوم الأحد أنه سيتم طرح تلك الفرص فى محافظات مختلفة بأنماط تجارية متنوعة تناسب طبيعة كل محافظة ونمط استهلاكها، ومتوسطات دخل الفرد بها والقوى الشرائية بكل محافظة، وكثافتها السكانية طبقًا للخريطة الاستثمارية فى قطاع التجارة.

وأوضح أن الرؤية خلال الفترة القادمة هى نشر نماذج تجارية حديثة من مناطق لوجستية، ومراكز تجارية، وأسواق جملة ونصف جملة، وسلاسل تجارية حديثة ومنافذ نشطة فى كل محافظات مصر.

وأشار إلى أن مهمة الوزارة هى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وضمان اتاحتها على مدار العام بأسعار عادلة، حيث إن الوزارة فى سبيل ذلك لا تدخر جهدًا فى سبيل زيادة المعروض من السلع فى كافة أنحاء الجمهورية؛ بهدف إحداث طفرة تنموية مستدامة فى منظومة التجارة الحديثة، ورفع كفاءة الأسواق من خلال تنفيذ بنية تحتية فائقة الجودة وذات معايير دولية تساعد على تلبية احتياجات المواطنين على مدار العام.


الاستثمار

اخبار الاقتصاد

التجارة الداخلية

العام المالى

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