تعبان على طول ووزنك بيزيد.. قصور الغدة الدرقية قد يكون السبب

كتبت فاطمة خليل

هل تشعر بالتعب المستمر بدون سبب واضح أو بدون أن تتعرض للاجهاد؟ وهل تلاحظ زيادة وزنك دون سبب أيضا؟..اذا كانت اجابتك بنعم فقد تكون مصابا بقصور أو خمول الغدة الدرقية ، وفقا لموقعNHS

وقصور الغدة الدرقية يحدث عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات.

والغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة في الرقبة أمام القصبة الهوائية مباشرة ومن وظائفها الرئيسية إنتاج الهرمونات التي تساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم (العملية التي تحول الغذاء إلى طاقة) وبالتالى حدوث قصور فى إنتاج هذه الهرمونات يؤثر على العديد من وظائف الجسم ويسبب مجموعة من الأعراض.



أعراض قصور الغدة الدرقية

غدة درقية يجب زيارة طبيبك وإجراء فحص قصور الغدة الدرقية إذا كان لديك أعراض منها: يجب زيارة طبيبك وإجراء فحص قصور الغدة الدرقية إذا كان لديك أعراض منها:

-التعب.

-زيادة الوزن.

- الشعور بالبرد.

- جفاف الجلد والشعر.

-آلام العضلات.

والطريقة الدقيقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من مشكلة في الغدة الدرقية هي إجراء اختبار وظائف الغدة الدرقية ، حيث يتم اختبار عينة من الدم لقياس مستويات الهرمون لديك.

ويتضمن علاج الغدة الدرقية الخاملة تناول أقراص بديلة للهرمونات يوميًا ، لرفع مستويات هرمون الغدة الدرقية لديك.