سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 11:50 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

تعبان على طول ووزنك بيزيد.. قصور الغدة الدرقية قد يكون السبب

الأحد، 07 يوليه 2019 09:00 ص
تعبان على طول ووزنك بيزيد.. قصور الغدة الدرقية قد يكون السبب الغدة الدرقية -صورة ارشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
هل تشعر بالتعب المستمر بدون سبب واضح أو بدون أن تتعرض للاجهاد؟ وهل تلاحظ زيادة وزنك دون سبب أيضا؟..اذا كانت اجابتك بنعم فقد تكون مصابا بقصور أو خمول الغدة الدرقية ، وفقا لموقعNHS 
 
وقصور الغدة الدرقية يحدث عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات.
والغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة في الرقبة أمام القصبة الهوائية مباشرة ومن وظائفها الرئيسية إنتاج الهرمونات التي تساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم (العملية التي تحول الغذاء إلى طاقة) وبالتالى حدوث قصور فى إنتاج هذه الهرمونات يؤثر على العديد من وظائف الجسم ويسبب مجموعة من الأعراض.

أعراض قصور الغدة الدرقية 

غدة درقية
غدة درقية

 

يجب زيارة  طبيبك وإجراء فحص قصور الغدة الدرقية إذا كان لديك أعراض منها:
-التعب.
-زيادة الوزن.
- الشعور بالبرد.
- جفاف الجلد والشعر.
-آلام العضلات.
 
والطريقة الدقيقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من مشكلة في الغدة الدرقية هي إجراء اختبار وظائف الغدة الدرقية ، حيث يتم اختبار عينة من الدم لقياس مستويات الهرمون لديك.
ويتضمن علاج الغدة الدرقية الخاملة  تناول أقراص بديلة للهرمونات يوميًا ، لرفع مستويات هرمون الغدة الدرقية لديك.
 
 

الغدة الدرقية

الغدة

اضطراب

هرمونات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأنفوجراف ..7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات

بالأنفوجراف ..7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات

المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

فيديو معلوماتى.. الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية

فيديو معلوماتى.. الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية

العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20٪

العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20٪

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم

معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم

لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة