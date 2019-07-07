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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات

الأحد، 07 يوليه 2019 10:33 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.36% خاسرة 38.52 نقطة، لتصل إلى مستوى 10528.21 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 31.9 مليون سهم بقيمة 84.4 مليون ريال قطرى عبر 2832 صفقة، وارتفع 21 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%.


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