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بنك التنمية الإفريقي يحث على ابتكار وسائل لتحسين الإنتاج الزراعي في القارة

الأحد، 07 يوليه 2019 03:41 م
بنك التنمية الإفريقي يحث على ابتكار وسائل لتحسين الإنتاج الزراعي في القارة دولار - أرشيفية
أ ش أ

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حث بنك التنمية الإفريقي على ضرورة ابتكار وسائل جديدة لتحسين الإنتاج الزراعي في إفريقيا، من أجل معالجة مشكلة نقص الغذاء في القارة الإفريقية.

وقالت جينفير بلانك نائبة رئيس بنك التنمية الإفريقي لشؤون التنمية الزراعية والاجتماعية والبشرية - في بيان لها: "إنه مما يدعو إلى الشعور بالأسف أن القارة السمراء تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية"..مضيفة :"من المهم أن يبرهن صندوق التضامن الإفريقي على أن دول القارة تسهم في العمل من أجل تحقيق التنمية في إفريقيا، وإن ذلك يرتبط بصورة وثيقة بما نفعله".

ودعت نائبة رئيس بنك التنمية الإفريقي، دول القارة إلى استكشاف وسائل تكنولوجية لمساعدة المزارعين على مواجهة آثار ظاهر التغير المناخي.

ويأتي ذلك في أعقاب مؤتمر الدول المانحة الذي عقد مؤخرا في مدينة (مالابو) عاصمة غينيا الاستوائية وحث خلاله الرئيس الغيني الاستوائي أوبيانج إمباسوجو الدول الإفريقية على أن تعمل بنفسها من أجل ضمان معالجة مشكلة نقص الغذاء وتفشي الأمراض في القارة الإفريقية.

يذكر أن غينيا الاستوائية وأنجولا ومملكة إسواتيني وغينيا بيساو وموريتانيا وزيمبابوي كانت تعهدت خلال هذا المؤتمر بجمع مبلغ تعادل قيمته 17 مليون دولار؛ لمعالجة قضايا الجوع والأمراض في القارة الإفريقية.


بنك التنمية الافريقى

الانتاج الزراعى

اخبار الاقتصاد

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