"الهجرة" توضح إجراءات حضور مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج المزمع عقده بالقاهرة خلال الفترة من 12 إلى 13 يوليو الجارى، مخصص للكيانات المشهرة فى دولة الإقامة والتى قامت باستكمال بياناتها والتسجيل فى موقع وزارة الهجرة، حيث تم فتح باب التسجيل فى 15 أغسطس عام 2018 الماضى، وتم غلقه فى الأول من يوليو الجارى.

كما أكدت الوزارة، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمصريين فى الخارج والكيانات الخاصة بهم، لاستعراض سبل التعاون بينها وبين وطنهم الأم، لتوحيد الجهود الحكومية والدبلوماسية الشعبية التى يمثلونها فى الخارج، ولتعريفهم بجهود التنمية التى تجرى على أرض الوطن والترويج للدولة المصرية فى دولة الإقامة، فضلًا عن الاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم فى حضور ممثلى كافة الوزارات المعنية بشأن المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن الكيانات المصرية بالخارج هم أمن قومى لمصر وخط الدفاع الأول عن الدولة المصرية فى الخارج.

وأضافت الوزارة، أن هذا المؤتمر هو المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، وبداية لسلسلة المؤتمرات الخاصة بهم، متمنية تسجيل أكبر عدد من الكيانات خلال المؤتمرات المقبلة، وذلك فى إطار حرص الدولة على التواصل معهم.

وأضافت الوزارة أنه فيما يتعلق بالإجراءات المعتمدة لحضور المؤتمر، فإنه سيكون مقتصرًا على الكيانات التى استكملت بياناتها خلال فترة فتح باب التسجيل، وسيتم إصدار بطاقة هوية تعريفية لكل رئيس كيان واثنين من أعضائه، والتى من خلالها سيتاح لممثلى الكيان حضور المؤتمر، وسيتم إعلام الكيانات بموعد استلام البطاقات الخاصة بهم، لاحقًا عبر البريد الإلكترونى المسجل لدى وزارة الهجرة ولن يسمح بالحضور بدون تلك البطاقة، لافتة إلى أنه من المقرر أن تتضمن فعاليات المؤتمر القيام بجولات ميدانية تستدعى عددًا محددًا من الحاضرين وموافقات من الجهات الرسمية حتى تتمكن من استيعاب كافة الحضور.

وأكدت الوزارة دور الشخصيات العامة من المصريين بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة خاصة "جروبات الواتس آب" لمجموعات دول الخليج، والتى تقوم بدور كبير على الأرض، مما حدا بالوزيرة ومسئولى الوزارة المشاركة فى عدد كبير منها تقديرًا لدور المشاركين من الشخصيات المؤثرة، وبما أنهم ليسوا كيانات مشهرة بعد، تدعوهم وزارة الهجرة إلى لقاء خلال إجازة الصيف لجلسة عصف ذهنى لبحث آلية تسجيلهم بالوزارة وعرض نتائج المؤتمر عليهم، خاصة أنه سيتم تسجيل وبث كافة ورش العمل لتوسيع قاعدة الاستفادة، والاستماع لمقترحاتهم فى كافة الموضوعات المطروحة.

وتلقت الوزارة عددًا من الاستفسارات من السادة سفراء مصر بالخارج حول استغلال أفراد للدعوة الموجهة للكيانات وإضافة أسمائهم عليها، فإن الوزارة تؤكد عدم توجيهها أية دعوات لأفراد فى هذا المؤتمر وأن المؤتمر قاصر على الكيانات المسجلة.

وتقدمت وزارة الهجرة بالشكر للجاليات فى الخارج لما تلقيناه ولمسناه من رغبة فى حضور المؤتمر وهو ما يؤكد إيجابية التواصل مع كافة المواطنين بالخارج، والتى بدأت بلقاء مفتوح العام الماضى استقبل 500 من المواطنين بدون التقيد بالانضمام لكيان أو تحديد شروط، وتتعهد الوزارة باستمرار التجربة قياسا بمؤتمرات مصر تستطيع للخبراء فى الخارج التى وصلت للنسخة الخامسة والمحدد الحضور فيها أيضا بنحو 30 خبيرًا فقط فى كل مؤتمر.

واختتمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتأكيد على السعى لتوسيع وتكرار مؤتمرات التواصل المباشر مع المصريين بالخارج سواء فى القاهرة، أو من خلال زيارات مسئولى الوزارة لدول الإقامة، أو من خلال كل وسائل التواصل المعلنة للوزيرة، مع العمل على تحديثها وتطويرها دومًا لتلبى طموحات مواطنينا فى الخارج.