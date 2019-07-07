"الفكرة بتكبر".. دهب تتبع "البحر الاحمر" فى منع البلاستيك وتروج لسياحة صديقة للبيئة

كتبت آمال رسلان

اتجاه جديد بدأ ينتشر فى المدن السياحية المصرية يتوافق مع المتطلبات العالمية، وهو وقف استخدام البلاستيك الذى أصبح يسبب كوارث للحياة البحرية والأسماك والشعب المرجانية، وهذا سيعزز الترويج العالمى لمصر كمقصد سياحى يحافظ على البيئة.

وفى محافظة جنوب سيناء اتخذ مجلس مدينة دهب قرار بوقف استخدام البلاستيك فى المدينة التى تضم أفضل شواطئ فى منطقة الشرق الأوسط وأشهر أماكن للغوص عالميا ويزورها أكتر من 2 مليون سائح سنويًا، ويتزامن إعلان مدينة دهب مع اليوم العالمي للحد من استخدام البلاستيك.

وتنضم دهب بهذا القرار إلى محافظة البحر الأحمر التى بدأت منذ يونيو الماضى تطبيق قرار بمنع استخدام البلاستيك فى نطاق المحافظة، الأمر الذى أحدث دويا عالميا فى القطاعات السياحة، للترويج لمصر كمقصد سياحى يحافظ على البيئة.

وبدأ تطبيق مبادرة "لا للبلاستيك" التى أطلقها محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، بداية من يونيو الجارى، وسيتعين على الشركات والأفراد التحول إلى المنتجات الورقية والتغليف القابل لإعادة الاستخدام فى المستقبل، بهدف حماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتى تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية مما يؤثر بالتبعية على صحة الإنسان.

ودعت منظمة السياحة العالمية السياح فى جميع أنحاء العالم بعدم القيام بممارسات تضر بالحياة المائية فى البحار والمحيطات، وبشكل خاص إلقاء المواد البلاستيكية التى لها أضرار بالغة على الكائنات البحرية والتى تعد أحد أهم الثروات السياحية.

وقالت المنظمة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" "سنويا يتم تسرب 13 مليون طن من مخلفات البلاستيك إلى المحيطات، مما يتسبب فى أضرار بيئية خطيرة للحياة المائية، أخطرها قتل 100 ألف من الكائنات البحرية سنويا، "كن مسئولا أفعالك مهمة، السياحة أكثر بكثير من السفر".