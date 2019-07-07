ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى البنوك والخدمات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.71% رابحا 25.85 نقطة ليغلق عند مستوى 1537.05 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.9 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 104.48% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.92%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.04%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.63% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.04%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.07% مدفوعا بصعود سهم إى بى إم تيرمينالز بنسبة 1.68%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%.