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إطلاق طفيل التريكوجراما لمكافحة آفات النخيل بسيوة بدعم 200 ألف جنيه من المحافظة

الأحد، 07 يوليه 2019 05:04 م
إطلاق طفيل التريكوجراما لمكافحة آفات النخيل بسيوة بدعم 200 ألف جنيه من المحافظة إطلاق طفيل التريكوجراما بأشجار النخيل بواحة سيوة
مطروح – فريق المحافظات

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أنهت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، إطلاق طفيل التريكوجراما، للقضاء على الحشرات التى تسبب أمراض للنخيل بواحة سيوة، وتغطيه كل مساحات المنزرعة بالنخيل، وذلك بالتعاون بين مديرية الزراعة بمطروح المتمثلة فى الإدارة الزراعية بسيوة ومجلس مدينة سيوة، وذلك بدعم مالى من المحافظة بمبلغ 200 ألف جنيه، فى إطار الدعم الدائم والمستمر للمزارعين بسيوة، خاصة مزارعى النخيل، وذلك لتنمية ثروة التمور بالواحة والحفاظ عليها.

صرح بذلك المهندس حسين السينينى مدير عام الزراعة بمطروح، وأضاف بأن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، كان قد صدق على مبلغ 200 ألف جنيه فى شهر فبراير الماضي، لدعم معمل المكافحة الحيوية، لمكافحة آفات ثمار البلح بسيوة، لضمان استمرارية العمل بالمعمل، لخدمة المزارعين والنهوض بمحصول البلح والحصول على ثمار نظيفة خالية من الآفات والمبيدات الكيماوية.

يذكر أن طفيل التريكوجرما، هو طفيل حيوى يستخدم فى القضاء على الحشرات التى تسبب أمراض النخيل، مع عدم حدوث تأثير سلبى على الثمار أو البيئة مثل المبيدات الحشرية.

 


مطروح

سيوة

تمر النخيل

طفيل التريكوجرما

المكافحة اليحيوية

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