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5 فئات متاح لها الحصول على شقق الأوقاف بالعاشر والسادات.. تعرف على التفاصيل

السبت، 06 يوليه 2019 08:00 ص
5 فئات متاح لها الحصول على شقق الأوقاف بالعاشر والسادات.. تعرف على التفاصيل إسكان الاوقاف - ارشيفية
كتب - إسماعيل رفعت

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تتيح هيئة الأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف، الحجز لوحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وبمدينة السادات (محافظة المنوفية) للجمهور من جميع محافظات جمهورية مصر العربية بمساحات من 50 إلى 81 متر كاملة التشطيب والمرافق بنظام التمليك للفئات التالية..

1 - بالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة:

  • سيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة (على أن يكون مستند حديث صادر عن عام 2019)

2 - بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

  • طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات
  • صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.
  • وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومي مميكنة.
  • إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء-غاز-مياه)

 

3 - بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال :

  • تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوى أو الشهري.

4 - بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص :

  • تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري وموضحاً بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

5 - بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

  • شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوى أو الشهري موضحاً بها مهنة المتقدم.
  • مستخرج حديث من السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية – تاريخ مزاولة النشاط لا يقل عن سنة مع تقديم أخر إقرار ضريبي.
  • شهادة التأمينات الاجتماعية(إن وجد) موضحاً بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من بطاقة أو اشتراك النقابة

وزاره الاوقاف

شقق الاوقاف

اسكان الاوقاف

مدينة العاشر من رمضان

مدينة السادات

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