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1.3 ترليون دولار حجم الاستثمار المباشر فى مختلف دول العالم 2018

السبت، 06 يوليه 2019 04:40 م
1.3 ترليون دولار حجم الاستثمار المباشر فى مختلف دول العالم 2018 منظمة الاونتكاد - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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قالت الأمم المتحدة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت نحو 1.3 ترليون دولار فى مختلف دول العالم عام 2018 مقارنة ب 1.5 ترليون دولار عام 2017.

وقالت منظمة الاونتكاد فى تقريرها حول الاستثمار الأجنبى المباشر أن عام 2015 كان الأعلى عالميا ،حيث بلغت التدفقات الاستثمارية فيه نحو 2.033 ترليون دولار.

أشار التقرير أن اقتصادات الدول المتقدمة جذبت نحو 556.892 مليار دولار فى عام 2018 ،مقارنة ب 759.256 عام 2017 ، لافتا أن أعلى الأعوام جذبا للاستثمار فى الدول المتقدمة كان عام 2015 ،حيث جذبت نحو 1.3 ترليون دولار.

جدير بالذكر أن مصر تصدرت الدول الافريقية فى جذب الاستثمار الاجنبى المباشر العام الماضى بحسب التقرير نفسه.

 


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