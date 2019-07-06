٦ طرق بسيطة تخفف من أعراض النقرس.. منها تناول الكريز

كتبت فاطمة خليل

النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل الذي يسبب الألم والانزعاج، وغالبا يحدث فى أصابع القدم والكاحلين والركبتين، ويمكن علاج وتخفيف ألم النقرس من خلال مجموعة من الطرق البسيطة نتعرف عليها فى السطور التالية، وفقا لما ذكره موقع medical news today .

طرق بسيطة لعلاج مرض النقرس ويحدث النقرس عندما يبني الجسم الكثير من حمض اليوريك، ويمكن إجراء بعض التغييرات الغذائية ليساعد الشخص على تقليل مستويات هذا الحمض وتقليل احتمال الإصابة بنوبة النقرس. １- شرب المزيد من الماء عندما يصاب الشخص بالنقرس، يعاني من التهاب وتورم، وإحدى طرق تقليل التورم هي شرب المزيد من الماء. عندما يصاب الشخص بالنقرس، يعاني من التهاب وتورم، وإحدى طرق تقليل التورم هي شرب المزيد من الماء.

يمكن أن تؤدي زيادة استهلاك السوائل إلى إطلاق الكلى سوائل زائدة ، مما يمكن أن يقلل التورم.



２- وضع الثلج على المفاصل التى تؤلمك إن وضع كيس ثلج مغطى بالقماش على المفصل يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب المرتبط بالنقرس.

حاول وضع كيس ثلج ملفوف بمنشفة رقيقة لمدة 10-15 دقيقة للمساعدة في تخفيف الألم.



النقرس



３- تقليل التوتر يمكن أن يؤدي التوتر الشديد إلى تفاقم أعراض النقرس لدى الشخص، وعلى الرغم من أنه ليس من الممكن دائمًا التخلص من جميع مصادر الإجهاد ، فقد تساعدك النصائح التالية:

-ممارسة الرياضة ، مثل المشي لفترة قصيرة ، إذا كان الألم لا يحد من الحركة.

- أخذ إجازة أو استراحة من العمل أو قراءة كتاب مفضل.

-الحصول على قسط كاف من الراحة يمكن أن يساعد الشخص أيضًا على التخلص من التوتر.

４- رفع المفاصل لأعلى

إحدى طرق تقليل التورم هي رفع المفاصل المتأثرة بالنقرس، هذا يشجع الدم والسوائل على الابتعاد عن المفصل والعودة نحو القلب.

５- زيادة كمية السمك في طعامك تحتوي الأسماك على مركبات مضادة للالتهابات تساعد على تحسين الصحة بشكل عام، ووجدت بعض الأبحاث أن الأسماك مفيدة بشكل خاص في تقليل مستويات حمض اليوريك.