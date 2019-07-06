وكيل تعليم دمياط يبحث استعداد المدارس الثانوية لاستقبال العام الدراسي الجديد

دمياط معتز الشربينى

أكد "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، خلال اجتماعه بمديري المدارس العسكرية على الالتزام بالضوابط العسكرية داخل المدارس والعمل على توفير الزي العسكري الموحد لعدد 3500 طالب ملتحقين هذا العام بالصف الأول الثانوي (عام وفني).

وقال "سويلم" إن الزي يشتمل على قميص لبني وبنطلون كحلي وكاب كحلي، حسب تعليمات التربية العسكرية وذلك لضمان التزام الطلاب وانضباطهم بشكل يختلف عن الزي الموحد الآخر بجميع مدارس المحافظة بكافة المراحل مضيفا أن إدارة المشتركة المجتمعية بالمديرية سوف تساهم في توفير الزي للطلاب الغير قادرين مع الجهات المعنية بذلك.

كان ذلك بحضور جيرمين رياض مدير إدارة المشاركة المجتمعية ومحمد الحداد مدير إدارة التعليم الصناعي وعماد العوضي مسؤول التربية العسكرية ومديري المدارس الثانوية العسكرية بالمحافظة.