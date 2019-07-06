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وكالة الطاقة الذرية تعقد اجتماعا طارئا الأربعاء المقبل بشأن إيران

السبت، 06 يوليه 2019 05:00 ص
وكالة الطاقة الذرية تعقد اجتماعا طارئا الأربعاء المقبل بشأن إيران وكالة الطاقه الذريه ارشيفية
أ ش أ

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 أعلنت وكالة الطاقة الذرية رسميا عن عقد اجتماع طارىء لها يوم الأربعاء المقبل على مستوى المحافظين بالوكالة لمناقشة تداعيات وتطورات أزمة إيران.
 
وقال بيان للوكالة، من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا امس الجمعة، أن مجلس إدارة المنظمة سيجتمع يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن
ذكرت السفارة الأمريكية في فيينا في وقت سابق أن ممثلها طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة انتهاك إيران للاتفاقية النووية الدولية.
 
وأكد بيان الوكالة أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع تجاوزت إيران الكمية المسموح بها وهي 300 كيلوجرام بنسبة 3.67٪ من اليورانيوم المخصب وذلك لأول مرة حيث انتهكت طهران بندًا من الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية لعام 2015.

وكالة الطاقة الذرية

فيينا

إيران

اليورانيوم

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