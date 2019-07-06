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وفد من مركز القياس والتقويم يزور جامعة أسوان لمتابعة التطوير

السبت، 06 يوليه 2019 03:03 م
وفد من مركز القياس والتقويم يزور جامعة أسوان لمتابعة التطوير وفد من مركز القياس
أسوان - صلاح المسن

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التقي الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان مع وفد من مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي لمتابعة سير العمل والتطوير في وحدات القياس والتقويم بكليات الجامعة.

حضر اللقاء كلا من الدكتور عبد الرحمن عبد الباسط القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء كليات التربية والزراعة والموارد الطبيعية والتمريض والدكتور نادي عزيز مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس علاوة علي وفد مركز القياس والتقويم الذي يضم ثلاث أعضاء برئاسة الدكتور ة سحر سيد أمين.

وقال الدكتور أحمد غلاب  في تصريحات صحفية إنه توجد اربع وحدات للقياس والتقويم بالجامعة في كليات الزراعة والتمريض والتربية والآداب ونتطلع إلي إنشاء وحدات أخري في كافة كليات الجامعة خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بالعملية التعليمية في الجامعة.

وأضافت الدكتورة سحر سيد أمين أن الهدف من الزيارة هو متابعة نظم التقويم والقياس في كليات الجامعة ومنها علي سبيل المثال تحسين عمل الكنترولات ومتابعة عملية التصحيح الالكتروني التي تتم وفقا للقواعد واللوائح المنظمة لكل كلية علاوة علي متابعة انشاء بنوك الاسئلة.

وتدريب الطلاب علي الاختبارات الالكترونية واستخراج التقارير وإجراء التحليل الاحصائي وغيرها من الاجراءات التي تهدف الي تحسين العملية التعليمية .

 

 

 


جامعة اسوان

قياس وتقويم

طلاب

تدريب

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