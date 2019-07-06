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وفد طلابي عربي من 21 طالب يزور جامعة سوهاج

السبت، 06 يوليه 2019 12:20 م
وفد طلابي عربي من 21 طالب يزور جامعة سوهاج وفد الطلاب
سوهاج محمود مقبول

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استقبلت جامعة سوهاج وفد طلابي مكون من 21 طالب من جامعتي "سوران" و "تعز" بدولتي العراق واليمن الشقيقتان ضمن وفود تبادل تدريب الطلاب التابع لاتحاد الجامعات العربية، صرح بذلك الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة، وقال ان زيارة الوفد تعد ضمن فرص التدريب التي تمنحها الجامعة للطلاب العرب بهدف تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الجامعة ونظرائها بالدول العربية في مجالات علمية متنوعة لرفع مستوي العملية التعليمية، واكساب مهارات وخبرات جديدة للطلاب، والانفتاح علي ثقافات العالم وتوثيق العلاقات بين مصر والشعوب العربية.
 
ومن جانبه اكد الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على توفير كافة الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها الطلاب الوافدين خلال فترة إقامتهم بالجامعة والتي تتعلق بالتعليم والإعاشة والترفيه، مشيرا الى ان برنامج التدريب يستمر لمدة 30 يوم في تخصصات العلوم والقانون والطب البشري، يحصل بعدها الطالب على شهادة اتمام البرنامج.
 
وقال الدكتور احمد الجهيني منسق التدريب للجامعة ان الوفد يضم 21 طالب منهم 3 طلاب من دولة اليمن و 18 طالب من دولة العراق، مشيرا الى ان البرنامج بدأ بزيارة تعريفية للجامعة الجديدة اعقبها زيارة لمتحف سوهاج القومي.
جدير بالذكر ان الوفد سيلتقي برئيس الجامعة يوم الأحد القادم بقاعة مجلس الجامعة قبل انطلاق فعاليات البرنامج رسميا.
 

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