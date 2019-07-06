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وفاة طفلة بعد إجراء عملية استئصال اللوزتين فى الشرقية

السبت، 06 يوليه 2019 06:35 م
وفاة طفلة بعد إجراء عملية استئصال اللوزتين فى الشرقية عملية - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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حررت أسرة طفلة عمرها 8 سنوات، محضرا بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية، بوفاتها بعد إجرائها عملية استئصال اللوزتين بأحد المستشفيات الخاصة، ولم تتهم الأسرة أحد بشخصه فى المحضر، وبالعرض على نيابة منيا القمح، صرحت بدفن الجثة، وطلبت الإستعلام عن التقارير الطبية.

 

 وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوفاة الطفلة " جودى ن ع " 8 سنوات، بعد إجرائها عملية إستئصال اللوزتين بأحد المستشفيات الخاصة، ولم تتهم أسرتها أحد يعينه فى البلاغ، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 5368 إدارى مركز منيا القمح، وصرحت النيابة بالدفن.


الشرقية

مركز منيا القمح

وفاة طفلة

استئصال اللوزتين

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