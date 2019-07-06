وصول قافلة جديدة من معهد القلب لمستشفى العريش العام

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل مستشفى العريش العام قافلة جديدة من معهد القلب القومى، فى اطار مواصلة معهد القلب توفير أطباء متخصصين للكشف على مرضى القلب بشمال سيناء، واجراء عمليات داخل المستشفى.

وقال عمرو سالم منسق القافلة فى تصريح لـ " اليوم السابع"، انها هذا الأسبوع ضمت الدكتور سعيد مرجان، اخصائى قلب، والدكتور أحمد النقيب اخصائى قلب ،ومروه رمضان، رئيس طاقم التمريض.

اضاف ان القافلة بدأت من ليلة امس استقبال المرضى فى قسم قسطرة القلب بمستشفى العريش العام لإجراء عمليات الكشف الطبى فى عيادة القلب ، وبدأت اليوم اجراء العمليات الخاصة بالقسطرة الاستكشافية وتركيب الدعامات، و مقررا ان يستمر عملها حتى الاثنين.

واشار ان القافلة تصل لمحافظة شمال سيناء أسبوعيا وتبدأ يوم الجمعة بالمرور على المرضى فى مستشفى بئر العبد المركزى ، ثم الاستكمال باستقبال الحالات فى مستشفى العريش.