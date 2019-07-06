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وزير يمنى يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية فى العاصمة صنعاء

السبت، 06 يوليه 2019 03:38 م
وزير يمنى يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية فى العاصمة صنعاء جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
الرياض /أ ش أ /

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حذر وزير حقوق الإنسان اليمنى ، محمد عسكر ، من خطورة تفاقم الأوضاع الإنسانية فى البلاد ، جراء تخفيض برنامج الغذاء العالمى المساعدات للعاصمة (صنعاء ) التى تخضع لسيطرة مليشيا الحوثى الانقلابية -

وقال عسكر ـ فى مقابلة خاصة مع قناة "فرانس 24 " الإخبارية ، اليوم السبت، من العاصمة السعودية ( الرياض ) إن قرار برنامج الغذاء العالمى بتعليق المساعدات ل(صنعاء ) بشكل جزئى ، يعد مؤشرا خطيرا على الأوضاع الإنسانية فى اليمن، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتى عقب عمليات السرقة المتكررة ونهب المساعدات.

ولفت إلى أن حوالى 850 ألف نسمة فى محافظة (صنعاء ) سيتضررون بشكل مباشر من قرار برنامج الغذاء العالمي، داعيا فى الوقت ذاته إلى ممارسة ضغوط دولية على المليشيا الحوثية من أجل وقف الاستيلاء ونهب المساعدات المقدمة للمواطنين اليمنيين.

ونبه إلى تفاقم أوضاع الأطفال والمرضى جراء استيلاء ونهب جماعة الحوثى الانقلابية ، المساعدات الإنسانية، مستنكرا قيام المليشيا الانقلابية بتجنيد أكثر من ثلاثين ألف طفل ، وإجبارهم على حمل السلاح فى اليمن.

وأضاف الوزير اليمنى - فى سياق المقابلة - أن ظاهرة تجنيد الأطفال تشكل خطورة كبيرة على حاضر اليمن ومستقبله، مشددا على ضرورة التصدى لهذه الظاهرة .

 


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اليمن

أخبار اليمن

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العاصمة صنعاء

العنف فى اليمن

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