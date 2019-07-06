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وزير خارجية لبنان: لم نقتل رئيس حكومة طرابلس ولن نقبل بتقسيم بلدنا

السبت، 06 يوليه 2019 03:06 م
وزير خارجية لبنان: لم نقتل رئيس حكومة طرابلس ولن نقبل بتقسيم بلدنا جبران باسيل
إيمان حنا

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قال جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين بلبنان، أنهم لم يقبلوا بتقسم لبنان إلى كونتونات أو خطوط حمر على اللبنانيين، وذلك خلال زيارته إلى طرابلس.

أضاف باسيل، بحسب "سبوتنك": "اللبناني لا ينزوي في منطقة أو قضاء، ونعبّر عن رأينا بحرية، وأشكر الذين تجمعوا للتعبير عن رفضهم لزيارتي، ولست غريباً عن طرابلس ومنذ صغري آتي إلى المحال القديمة للتجوال".

وتابع: "سأبقى أحب طرابلس ولو كره الكارهون.. كثيرون يحاولون معنى من الزيارة لأنهم يريدون أن نبقى بعيدين عن بعضنا، ونحن لا نعتدي على أحد في طرابلس، ولم نصعد الى الجبل من أجل المعارك، ولم نشارك في أى حرب، وكنا دائماً مع الجيش اللبناني ضد الميليشيات، ولم ننصب حواجز على الطرقات".

وواصل حديثه قائلاً: "لسنا نحن من اغتال رئيس الحكومة من طرابلس، اليوم نزور طرابلس لتغذية العيش الواحد، ومن الطبيعي أن أكون في طرابلس وغير الطبيعي أن أُمنع من زيارتها.. زمن الانقطاع عن بعضنا انتهى مع الحرب، كل عام أزور كل المناطق اللبنانية، وأعرف خصوصية المناطق كافة".

 


باسيل

وزير خارجية لبنان

لبنان

حكومة لبنان

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