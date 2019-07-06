وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائى مع بوروندى

كتب أحمد جمعة

التقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم السبت "إيزيكيال نيبيجيرا" وزير خارجية بوروندى على هامش الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية الـ12 لقمة الاتحاد الأفريقى المنعقدة فى العاصمة نيامى بالنيجر، حيث تناول الاجتماع التعاون الثنائى بين البلدين.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائى مع بوروندى فى كافة المجالات، مشيدا بالتطور الذى شهدته العلاقات الثنائية والتنسيق الدائم بين الجانبين على مختلف المستويات.

وأبرز الوزير شكرى جهود مصر عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التى تقدمها للأشقاء فى بوروندى، حيث تم تدريب أكثر من 150 بورونديا خلال عام 2017 فى عدة مجالات.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكرى أكد خلال الاجتماع على الاهتمام بدعم قطاعى الزراعة والطاقة فى بوروندى خاصة أن مصر لديها خبرة كبيرة فى هذين القطاعين، ومن ثم تحرص على نقل خبراتها للأشقاء فى دول حوض النيل، وشدد على أهمية زيادة معدل التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين البلدين، بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية الوثيقة بين الجانبين.

وتناول الاجتماع كذلك عددا من الموضوعات الإقليمية مثل التعاون بين دول حوض النيل، والوضع فى الصومال، حيث أشاد وزير الخارجية سامح شكرى بالدور الذى تلعبه بوروندى فى تحقيق الاستقرار الإقليمى من خلال مساهماتها فى بعثتى حفظ السلام فى الصومال وأفريقيا الوسطى.