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وزارة الدفاع التونسية: إيقاف 15 تونسيا كانوا يعتزمون الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا

السبت، 06 يوليه 2019 11:06 م
وزارة الدفاع التونسية: إيقاف 15 تونسيا كانوا يعتزمون الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا هجرة غير شرعية
أ ش أ

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تمكنت الوحدات العسكرية العاملة بنقطة المراقبة البحرية بجزيرة قوريا بولاية "المنستير" اليوم،السبت، من إيقاف 15 تونسيا تتراوح أعمارهم ما بين الـ18 والـ30 سنة، كانوا يعتزمون التوجه إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية.

 

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني التونسي أنه سيتم لاحقا تسليم هؤلاء الأشخاص إلى وحدة الحرس البحري بالـ"منستير"، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 

من جهة أخرى، تمكنت قوات الشرطة بمنطقة الأمن الوطني بـ"تاجروين" التابعة لولاية "الكاف" من القبض على امرأة منظمة لعمليات هجرة غير نظامية باتجاه أوروبا انطلاقا من سواحل مدينة "جرجيس" جنوب شرقي البلاد.

 


تونس

هجرة غير شرعية

ايطاليا

اوروبا

الشرطة التونسية

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