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وزارة الاتصالات تفتتح مركز الخدمات البريدية المتكاملة فى المنصورية

السبت، 06 يوليه 2019 02:34 م
وزارة الاتصالات تفتتح مركز الخدمات البريدية المتكاملة فى المنصورية مكتب بريد - أرشيفية
كتبت: هبة السيد

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افتتح مسؤول رفيع المستوى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مركز الخدمات البريدية المتكاملة بالمنصورية وذلك بعد تطويره ونمذجته ليقدم حزمة من الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية المتكاملة لجموع المواطنين فى إطار تحقيق مفهوم استراتيجية التحول إلى المجتمع الرقمى التى تتبنى الدولة تنفيذها حيث يعد البريد المصرى احد أذرعها الرئيسية.

 

 وقالت الوزارة، إن هذا الافتتاح يأتى فى إطار الخطوات المتسارعة التى تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمى فى كافة القطاعات بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة والدور الهام الذى يلعبه البريد المصرى كأحد المنافذ التى يمكن للمواطن من خلالها الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية إلى جانب الخدمات البريدية وذلك فى ظل ما يتمتع به البريد المصرى من ثقة كبيرة لدى جموع المواطنين وانتشار واسع فى ربوع الوطن.

 

 من جانبه أشار عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى أن مكاتب البريد أصبحت تقدم العديد من خدمات الحكومة الإلكترونية بكل كفاءة بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة التى ينفذها البريد المصرى بهدف احداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يستطيع المواطن من خلالها سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلى وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومى وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى كافة الخدمات المالية والبريدية الأخرى، مضيفا أن مركز خدمات المنصورية الذى تم افتتاحه اليوم يعمل به موظفين مدربين على أعلى مستوى لتقديم جميع الخدمات للعملاء بكفاءة عالية ويخدم ما يقرب من 100 الف نسمة.

 

جدير بالذكر أن منطقة بريد شمال أكتوبر تضم 59 مكتب بريد منتشرين على مستوى المنطقة لتقديم خدمات البريد المصرى للمواطنين بكل سهولة ويسر.


مركز الخدمات البريدية

وزارة الاتصالات

الهيئة القومية للبريد

صرف المعاشات

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