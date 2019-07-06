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وزارة الاتصالات تبحث مع سفير كازاخستان التعاون فى مجالات التحول الرقمى

السبت، 06 يوليه 2019 04:12 م
وزارة الاتصالات تبحث مع سفير كازاخستان التعاون فى مجالات التحول الرقمى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

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التقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أرمان إيساغالييف سفير كازاخستان بالقاهرة؛ تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكازاخستان فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجالات التحول الرقمى ودعم الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

شهد اللقاء التأكيد على تميز العلاقات الثنائية التى تربط بين البلدين على كافة الأصعدة وخاصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم الاتفاق على تعميق مجالات التعاون فى الموضوعات ذات الصلة، وفتح آفاق جديدة فى ظل سعى الدولتين الى تنفيذ استراتيجيتهما للتحول الرقمي، وفى إطار تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين للتعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجالات بناء القدرات، وانشاء القرى الذكية، وتوثيق التراث الطبيعى والحضاري.

وتناول اللقاء بحث إمكانية الاستفادة من الكوادر المصرية الشابة ووفرة المهارات ونقل الخبرات فى مجالات التعهيد ونظم المعلومات والبرمجيات لدولة كازاخستان، والتعاون المشترك فى مجال دعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات فى مجال خدمات الحكومة الإلكترونية.

 وخلال اللقاء وجهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدعوة للقائمين على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكازاخستان من خلال السيد السفير لزيارة مصر لحضور فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية المقرر عقده فى شرم الشيخ فى أكتوبر المقبل.

هذا وقد قام سفير كازاخستان بالقاهرة بجولة داخل القرية الذكية شملت زيارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ومركز التوثيق الحضارى والطبيعي؛ حيث أشاد السفير بالتكنولوجيا المستخدمة فى العروض داخل المركز.​


وزارة الاتصالات

الابداع التكنولوجى

الكوادر المصرية

الاتصالات

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