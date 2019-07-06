واشنطن و"طالبان" تستعجلان لإحلال السلام فى أفغانستان خلال أيام

وكالات

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن المفاوضين من الولايات المتحدة وحركة "طالبان" يبذلون قصارى جهدهم في محاولة لإتمام مسودة اتفاق السلام في أفغانستان حتى الأحد المقبل.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات الجارية في الدوحة طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن المباحثات بين الوفدين استمرت حتى ساعة متأخرة من الأربعاء وتواصلت أمس الخميس، واستؤنفت امس الجمعة ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

ويبذل الوفدان كل ما بوسعهما لإتمام مسودة الاتفاق التي يجب أن تضم جدول انسحاب القوات الأمريكية والناتو من أفغانستان من جهة، وضمانات موثوقة تكفل محاربة الإرهاب من قبل "طالبان"، وذلك قبل مؤتمر "الحوار الأفغاني" الذي ستنطلق أعماله في الدوحة الأحد وتشارك في تنظيمه قطر وألمانيا، ومن المتوقع أن يحضره 60 شخصا مع غياب وفد رسمي من حكومة كابل.