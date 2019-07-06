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نيابة شبرا الخيمة تصرح بدفن عامل قتله جارة

السبت، 06 يوليه 2019 11:50 ص
نيابة شبرا الخيمة تصرح بدفن عامل قتله جارة حبس -أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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قرر زياد الباسل وكيل اول نيابة قسم  ثان شبرا الخيمة، اليوم السبت، بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب بنها، التصريح بدفن جثة عامل  قتله جاره في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وذلك عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة،فيما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام عل ذمة التحقيقات، والاستماع إلي عدد من شهود الواقعة.
 
كان العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، تلقى بلاغا من مستشفى ناصر العام بوصول "محمد. ح" محاسب السابق اتهامه في قضية "نصب"، مصاب بجرح طعني بالصدر وجرح قطعي بالساعد الأيسر، وتوفي فور وصوله المستشفى، وجري التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
 
أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا، وبسؤال نجل عم المتوفي "كريم. ا. ح" عامل اتهم "أسامة. ك" صانع أحذية، بالتعدي على نجل عمه (المتوفى) بالضرب محدثاً إصابته التي أودت بحياته.
 
بالفحص تبين للعميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية وجود خلافات سابقة بين زوجة المتوفي وزوجة المتهم بسبب الجيرة، وتجددت تلك الخلافات حال تواجدهما أمام مسكنهما لمشاجرة، تعدى على أثرها المتهم على المتوفى بالضرب بسلاح أبيض (سكين)، محدثاً ما به من إصابات وفر  هارباً.
 
تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم وجرى التحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7306 إداري قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019

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شبرا الخيمه

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