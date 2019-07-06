نيابة شبرا الخيمة تصرح بدفن جثة محامى توفى إثر ضبطه بلطجية يسرقون مكتبه

صرح أحمد البلتاجى رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها بدفن جثة محامى، لقى مصرعه إثر إصابته بطلق نارى عقب ضبطه بلطجية قاموا بسرقة مكتبه، فقاموا بإطلاق نيران عليه، كما أمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم المتهمين.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بوفاة وإصابة محامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وبالفحص والتحرى تبين أن المجنى علية يدعى "محمد زعتر"محامى، تعرض بواقعة سرقه مكتبة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما قام بتفريغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها، وبعدها قام بالاتصال بزميله "همام إبراهيم"محا2مى، لمقابلته بمنطقة إبراهيم بك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وأثناء سيرهما، شاهدا السيارة التى تمت بها واقعه سرقة مكتبه.

فسرعان ما أمسكوا بيها، ووجدوا بها المسروقات التى سرقت بمكتبه، وعندما حاولا ضبط سائق السيارة قام بالهرب وفوجئوا بعدها بقيام أثنان بالتعدى عليهما بوابل من الطلقات النارية بطريقة مما أصاب المجنى عليه الأول بطلقة بالقلب توفى على أثرها والثانى بالكتف وتم نقله لمستشفى ناصر العام.

وأكدت تحريات المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن وراء ارتكاب الواقعة اثنان وآخرين جارى ملاحقتهم وتحديد هم وتولت النيابة التحقيق.