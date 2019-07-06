نيابة شبرا الخيمة تجرى معاينة تصويرية بمكان ارتكاب واقعه قتل عامل لجاره بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

أجرى فريق من النيابة العامة بقسم ثان شبرا الخيمة، اليوم السبت، معاينة تصويرية لمكان ارتكاب جريمة قيام عامل لجاره بمشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وكانت قد صرحت النيابة العامة بعرض جثة المجنى عليه على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذالك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، تلقى بلاغا من مستشفى ناصر العام بوصول "محمد. ح" محاسب السابق اتهامه في قضية "نصب"، مصاب بجرح طعني بالصدر وجرح قطعي بالساعد الأيسر، وتوفي فور وصوله المستشفى، وجري التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا، وبسؤال نجل عم المتوفي "كريم. ا. ح" عامل اتهم "أسامة. ك" صانع أحذية، بالتعدي على نجل عمه (المتوفى) بالضرب محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

بالفحص تبين للعميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية وجود خلافات سابقة بين زوجة المتوفي وزوجة المتهم بسبب الجيرة، وتجددت تلك الخلافات حال تواجدهما أمام مسكنهما لمشاجرة، تعدى على أثرها المتهم على المتوفى بالضرب بسلاح أبيض (سكين)، محدثاً ما به من إصابات وفرا هارباً.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم وجرى التحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7306 إداري قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019.