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ننشر الخطة الدعوية للاحتفال بمولد المرسى ابو العباس بالإسكندرية

السبت، 06 يوليه 2019 11:57 ص
ننشر الخطة الدعوية للاحتفال بمولد المرسى ابو العباس بالإسكندرية اوقاف الاسكندريه-ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل أوقاف الإسكندرية ،والشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة،عن استعداداتها لاستقبال الزائرين من كافة المحافظات ،فى إطار احتفالات مولد العارف بالله ابو العباس.
 
و قامت إدارة الجمرك برئاسة الشيخ اشرف سالمان، مدير إدارة الجمرك بالتعاون مع إدارة الدعوة بإعداد خطة دعوية للمولد المبارك ،شملت جميع مساجد الميدان الأربعة وفى مسجد سيدي أبو العباس تم إعداد ٦ أمسيات علي مدار الأسبوع بمعدل أمسية في اليوم من بعد صلاة المغرب ،وحتي ما بعد صلاة العشاء يتواجد فيها قارئ معتمد ومحاضران ومبتهل.
 
 
ويحاضر فى الأمسيات قيادات المديرية و أصحاب الأصوات الحسنة ، بالإضافة إلى درس يومى بعد صلاة العصر بذات المسجد وتلاوة قرآنية بين الآذان والإقامة.
 
كما شملت المساجد المجاورة بمسجد المرسى ابو العباس أمسيات أيام الأحد والثلاثاء وهي مساجد سيدي نصر الدين سيدي الإمام البوصيري سيدي ياقوت العرشي تشمل الأمسية علي قارئ ومحاضر ومبتهل من الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه من الأئمة.
 
 
كما قامت إدارة الدعوة بتعميم درس العصر وتلاوة العصر علي المساجد الأربعة علي مدار أسبوع المولد ، وتشمل الأمسيات والدروس عن التصوف ورجاله وأهميته وجذوره و التحدث عن أهل البيت وفضائلهم ومناقبهم وكذلك التعرض لوسطية الإسلام ونبذه للعنف والإرهاب وعن دور الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه عن طريق تعليم النشأ التدين الصحيح .
 
كما تقرر جلسة لقراءة البردة عصر الثلاثاء بمسجد سيدي الإمام البوصيري بحضور قيادات  المديرية وبعض أئمة المديرية.
 
 

الاسكندريه

مولد ابو العباس

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