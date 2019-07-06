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نقيب الزراعيين: 95% من إنتاج الزراعة العضوية يُصدر للخارج لمطابقته للمواصفات

السبت، 06 يوليه 2019 01:00 ص
نقيب الزراعيين: 95% من إنتاج الزراعة العضوية يُصدر للخارج لمطابقته للمواصفات سيد خليفة نقيب الزراعيين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن إجمالى حجم المساحات التى يتم زراعتها عضويا فى مصر، هو حوالى 300 ألف فدان، ويتم تصدير 95% من إنتاجها خارج مصر، ولا يتم إرجاع أيا منها، نظرا لمطابقتهم لمواصفات التصدير، مشيرا إلى أن 5% يتم توزيعها بالسوق المحلى، لكن بأسعار مرتفعة عن غيرها.
 
وأوضح خليفة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه حتى عام 53 كانت كل الزراعة فى مصر عضوية، دون أى أسمدة كيماوية، ولكن أول مصنع أسمدة تم إنشائه فى 52، بدأت وقتها الأسمدة المعدنية تحل بديلا عن العضوية، مؤكدا أن الزراعة العضوية، زراعة آمنة تماما لاعتمادها على مشتقات ومنتجات طبيعية ليس لها أى تأثير على الحاصلات أو الصحة العامة لمستخدميها.

نقيب الزراعيين

الزراعة العضوية

الاسمدة الكيماوية

نقابة الزراعيين

تصدير الزراعة للخارج

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