سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 12:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6/7/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

السبت، 06 يوليه 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم السبت 6/7/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الصلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجر 3:14   ص 

الظهر 11:59 ص 

العصر 3:35 

المغرب 7:01 

العشاء 8:33 

 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

الفجر 3:13 ص 

الظهر 12:04 

العصر 3:43 

المغرب 7:08 م 

العشاء 8:42 م 

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

الفجر 3:07 

الظهر 11:55 م 

العصر 3:32 م 

المغرب 58: 6 م 

العشاء 8:31 م 

 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

الفجر 3:11 ص 

الظهر 11:47 

العصر 3:18 

المغرب 6:44 م 

العشاء 8:12 م 

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

الفجر 3:27 ص 

الظهر 11:53 ص 

العصر 3:16 م 

المغرب 6:44 م 

العشاء 8:09 

 

 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 

 

 مكة 

الفجر 4:11 ص

الظهر 12:25 م 

العصر 3:43 م 

المغرب 7:10 م 

العشاء 8:29 م 

 

المدينة المنورة 

الفجر 4:01 ص 

الظهر 12:26 م 

العصر 3:47 م 

المغرب 7:18 م

العشاء 8:39 م 

 

الرياض 

الفجر 3:32 ص 

الظهر 11:57 ص 

العصر 3:19 م 

المغرب 6:50 م 

العشاء 8:12 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

الفجر 3:01 

الظهر 11:44 م 

العصر 3:19 م 

المغرب 6:46 

العشاء 8:16 م 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

الفجر 4:03 ص 

الظهر 12:27 م 

العصر 3:48 م 

المغرب 7:15 م 

العشاء 8:40 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

الفجر 3:27 ص 

الظهر 12:32 م 

العصر 4:17 م 

المغرب 7:44 م 

العشاء 9:22 

 

مواقيت الصلاة بالكويت 

الفجر 3:10 ص 

الظهر 11:53 ص 

العصر 3:27 م 

المغرب  6:52 م 

العشاء 8:23 م 

 

 

 

 


مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5/7/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 05 يوليه 2019 12:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4/7/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 04 يوليه 2019 12:14 ص

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3/7/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2/7/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:29 ص

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1/7/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة