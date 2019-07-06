مقتل وإصابة 22 شخصا فى انفجار داخل مسجد فى إقليم غازنى بأفغانستان

كابول (أ ش أ)

أكد مسئولون محليون فى أفغانستان، اليوم السبت، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 20 شخصا أخرين فى انفجار وقع داخل مسجد بإقليم غازنى بوسط البلاد.

وقال عارف نورى، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن الانفجار وقع مساء أمس فى مسجد المحمدية بمنطقة "خاكى غريبان" فى مدينة "غازنى" عاصمة الإقليم أثناء أداء المصلين لصلاة العشاء، مضيفا أن الانفجار لم تعلن أى جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه لكنه نجم عن عبوة ناسفة.

تجدر الإشارة إلى ان إقليم غازنى شهد مؤخرا اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وحركة طالبان. وكانت القوات الأفغانية قد استعادت الشهر الماضى السيطرة على منطقة "ديه ياك" فى الإقليم والتى خضعت لسيطرة طالبان لنحو عامين.