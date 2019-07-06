مقتل محام وإصابة زميله حاولا منع بلطجية من سرقة مكتبهما بشبرا الخيمة

لقى محامٍ مصرعه وأصيب آخر إثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما مما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله لمستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة؛ وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية.

وبالفحص والتحرى تبين أن المجنى عليه يدعى "محمد زعتر" محامٍ، تعرض لواقعة سرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما قام بتفريغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها، وبعدها قام بالاتصال بزميله "همام إبراهيم" محامٍ، لمقابلته بمنطقة إبراهيم بك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وأثناء سيرهما، شاهدا السيارة التى تمت بها واقعه سرقة مكتبه؛ وسرعان ما أمسكا بالمتهمين، ووجدا بها المسروقات التى سرقت من مكتبه، وعندما حاولا ضبط سائق السيارة قام بالهرب وفوجئوا بعدها بقيام اثنين بالتعدى عليهما بوابل من الطلقات النارية بطريقة عشوائية، مما أصاب المجنى عليه الأول بطلقة بالقلب توفى على إثرها، والثانى أصيب بالكتف، وتم نقله لمستشفى ناصر العام.

وأكدت تحريات المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن وراء ارتكاب الواقعة اثنان وآخرين جار ملاحقتهم وتحديد هم وتولت النيابة التحقيق.