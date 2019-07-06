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مقتل عامل وإصابة 5 آخرين فى حادثين منفصلين بمنجمين للتعدين فى بولندا

السبت، 06 يوليه 2019 04:05 م
مقتل عامل وإصابة 5 آخرين فى حادثين منفصلين بمنجمين للتعدين فى بولندا حادث منجم _ صورة أرشيفية
وارسو أ ش أ

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أعلنت شركة بولندية كبرى لتعدين النحاس، اليوم السبت، مقتل عامل وإصابة 5 أخرين فى حادثين منفصلين بجنوب غرب البلاد.

وقالت شركة "كيه جى إتش إم بولسكا ميدز" الدولية لتعدين النحاس - حسبما نقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الأمريكية - إن عاملا يبلغ من العمر 40 عاما يقوم بتشغيل آلة للتعدين لقى حتفه إثر سقوط صخور عليه فى منجم "بولكوفيتشي-سيروزوفيتش" للنحاس.

وأضافت أن 5 عمال أصيبوا بكسور فى العظم وكدمات فى منجم "رودنا" عقب وقوع زلزال وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، مشيرة إلى أن الحادثين وقعا مساء أمس.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "كيه جى إتش إم بولسكا ميدز" توظف نحو 34 ألف شخص فى مناجم للنحاس والفضة فى أوروبا والأمريكتين.

 


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