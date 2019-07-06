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مطار الأقصر يستعد لنقل 1844 حاجا للسعودية بدءا من 24 يوليو الجارى

السبت، 06 يوليه 2019 09:49 م
مطار الأقصر يستعد لنقل 1844 حاجا للسعودية بدءا من 24 يوليو الجارى حجاج - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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يستعد مطار الأقصر الدولى وشركة مصر للطيران، لبدء موسم الحج فى 24 يوليو الجارى وذلك بنقل 1844 من حجاج بيت الله الحرام على متن 8 رحلات جوية فى مواعيد مختلفة من أبناء 3 محافظات بالصعيد، حيث يجرى إنشاء مخيم لخدمات الحجاج بساحة المطار وتوفير موظفين لإنهاء أوراقهم بسهولة ويسر قبل الإقلاع.

ومن المقرر أن يشهد المطار إقلاع رحلتين يوم الجمعة 2 أغسطس المقبل، وكذلك رحلة يوم السبت 3 أغسطس، وتم وضع اللمسات النهائية لاستقبال الحجاج فى ساحة المطار والمودعين، وخدمتهم فى سرادق مكيف يتم داخله توفير كافة وسائل الراحة والدعم لخدمتهم خلال عملية السفر للأراضى المقدسة.

وفى نفى السياق وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، تعليماته لمسئولى التضامن الاجتماعى بضرورة توفير أوجه الرعاية والراحة الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية المقرر سفرهم لأداء مناسك فريضة الحج، وتذليل كافة العقبات والمشاكل التى تواجههم، وذلك حسب بيان صحفى للمحافظة، ونظمت مديرية التضامن الاجتماعى بقيادة محمود فاروق سلسلة من الندوات للحجاج والمشرفين على رحلات الحج لضمان أفضل نجاح للموسم وخدمة للحجاج.

 


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