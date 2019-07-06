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مصرع 7 اشخاص فى "جمهورية دونيتسك الشعبية" جراء إطلاق نار

السبت، 06 يوليه 2019 03:19 ص
مصرع 7 اشخاص فى "جمهورية دونيتسك الشعبية" جراء إطلاق نار جمهورية دونيتسك الشعبية ارشيفية
وكالات

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أعلن مكتب مفوض حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية المعنلة ذاتيا جنوب شرقي أوكرانيا، مقتل 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين خلال الأسبوع الماضي، جراء إطلاق نار من قبل الجيش الأوكراني ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وأوضح المكتب أن جميع الضحايا من العسكريين باستثناء شخص واحد.
 
وأضاف أن عدد المصابين بين سكان الجمهورية بلغ، منذ مطلع العام الجاري، 121 شخصا، بينما قتل 103 أشخاص، ليرتفع بذلك عدد القتلى في دونيتسك إلى 4832 قتيلا، منذ أن أطلق الجيش الأوكراني حملة عسكرية في جنوب شرق أوكرانيا في أبريل عام 2014.
 
وحسب أحدث إحصائيات من الأمم المتحدة، فقد قتل أكثر من 10 آلاف شخص من طرفي الصراع المسلح، أي القوات الأوكرانية، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ عام 2014.

مفوض حقوق الإنسان

جمهورية دونيتسك الشعبية

أوكرانيا

حملة عسكرية

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