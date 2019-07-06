مصرع 22 شخصا وإصابة 2500 آخرين جراء فيضانات سيبيريا

موسكو (أ ش أ)

أعلن بافيل باريشيف، نائب وزير الدفاع المدنى والطوارئ والإغاثة فى حالات الكوارث فى روسيا، اليوم السبت، أن 22 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 2500 آخرين، فيما لا يزال 13 آخرين مفقودين، بسبب موجة الفيضانات العارمة التى اجتاحت منطقة إيركوتسك الواقعة فى إقليم سيبيريا شرقى البلاد قبل نحو أسبوع.

وقال باريشيف، إنه لسوء الحظ توفى 22 شخصا ونُقِل 410 أشخاص إلى المستشفى، وتلقى 2165 مصابا مساعدات طبية، وللأسف، ما زال مصير 13 شخصًا غير معروف".

وتأثر أكثر من 33 ألف شخص بالفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التى ضربت منطقة إيركوتسك الواقعة فى إقليم سيبيريا شرقى روسيا فى أواخر يونيو الماضى، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ وبدء عمليات الإنقاذ.