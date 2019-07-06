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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بكفر الشيخ

السبت، 06 يوليه 2019 04:34 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بكفر الشيخ جثة - أرشيفية
كفر الشيخ _ محمد سليمان

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لقى "صابر عوض توفيق" 45 سنة مصرعه، وأصيب "عماد ميخائيل" 48 سنة، في حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية أمام قرية الصافية، التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي مأمور مركز دسوق إشارة تفيد بانقلاب دراجة بخارية كان يستقلها صابر عوض توفيق عقب اصطدامها بسيارة كان يقودها عماد ميخائيل، مما أدى لوفاة الأول وإصابة الثاني في ذراعه.

تم نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى دسوق العام، والمصاب للمستشفى لتلاقي العلاج الازم، تحرر المحضر رقم 16796جنح مركز دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة.

 


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