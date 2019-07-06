مصرع شخصين لتناولهما طعام ملوث بمبيد حشرى بكفر الشيخ

كفر الشيخ _ محمد سليمان

لقى شخصان مصرعهما، لتناولهما طعام ملوث بمبيد حشري، داخل مزرعة دواجن بعزبة السبارته بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت دفن الجثتين.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لمركز شرطة بيلا، يفيد بعثور أهالى عزبة السبارته التابعة لقرية الجريدة، على جثتين داخل مزرعه دواجن.

وانتقل الرائد هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز بيلا، ومعاونيه، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثتين ل" أحمد.س.أ.ج" 27 سنة، صاحب مزرعة دواجن، وابن خالته " رجب.ا.م.ز" 27 سنة، فلاح، ومقيمان بقرية الجرايدة، التابعة لمركز بيلا داخل دورة مياه المزرعة، مرتديان كامل ملابسهما.

وبمناظرتهما تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، ووجود آثار قئ بجوارهما، وبقايا طعام على منضدة بالمزرعة، ونزول مادة رغوية من الفم.

وبسؤال عم مالك المزرعة "صبري.م.ا" 55 سنة، موظف بمحكمة بلقاس، ووالد الثاني "الشحات.م.ز" 51 سنة،فلاح، ومقيمان قرية الجرايدة – دائرة المركز، قررا أن المذكورين تناولا أطعمة عليها آثار مبيد حشري الخاص بتطهير المزرعة قبل بداية العمل بها، ونفيا الشبهة الجنائية ولايتهما أحد بالتسبب في وفاتهما.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة،أفاد أنه لايوجد إصابات ظاهرية بالجثتين، مع نزول رغوة من الفم والأنف، ووجود آثار قئ بجوار جثة الثاني، ويشتبه أن سبب الوفاة هو تناولهما مادة سامة باللمس أو الاستنشاق أو الشرب، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3806 إداري مركز بيلا لسنة 2019، بالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثتين.