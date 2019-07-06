سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 03:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شخصين لتناولهما طعام ملوث بمبيد حشرى بكفر الشيخ

السبت، 06 يوليه 2019 03:14 م
مصرع شخصين لتناولهما طعام ملوث بمبيد حشرى بكفر الشيخ جثة - أرشيفية
كفر الشيخ _ محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخصان مصرعهما، لتناولهما طعام ملوث بمبيد حشري، داخل مزرعة دواجن بعزبة السبارته بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت دفن الجثتين. 
 
تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لمركز شرطة بيلا، يفيد بعثور أهالى عزبة السبارته التابعة لقرية الجريدة، على جثتين داخل مزرعه دواجن.
 
وانتقل الرائد هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز بيلا، ومعاونيه، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثتين ل" أحمد.س.أ.ج" 27 سنة، صاحب مزرعة دواجن، وابن خالته " رجب.ا.م.ز" 27 سنة، فلاح، ومقيمان بقرية الجرايدة، التابعة لمركز بيلا داخل دورة مياه المزرعة، مرتديان كامل ملابسهما.
 
وبمناظرتهما تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، ووجود آثار قئ بجوارهما، وبقايا طعام على منضدة بالمزرعة، ونزول مادة رغوية من الفم.
 
وبسؤال عم مالك المزرعة "صبري.م.ا" 55 سنة، موظف بمحكمة بلقاس، ووالد الثاني "الشحات.م.ز" 51 سنة،فلاح، ومقيمان قرية الجرايدة – دائرة المركز، قررا أن المذكورين تناولا أطعمة عليها آثار مبيد حشري الخاص بتطهير المزرعة قبل بداية العمل بها، ونفيا الشبهة الجنائية ولايتهما أحد بالتسبب في وفاتهما.
 
وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة،أفاد أنه لايوجد إصابات ظاهرية بالجثتين، مع نزول رغوة من الفم والأنف، ووجود آثار قئ بجوار جثة الثاني، ويشتبه أن سبب الوفاة هو تناولهما مادة سامة باللمس أو الاستنشاق أو الشرب، ولا توجد شبهة جنائية.
 
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3806 إداري مركز بيلا لسنة 2019، بالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثتين.

كفرالشيخ

محافظة كفر الشيخ

حوادث

مبيد حشري

ماده سامه

تحقيق

نيابه عامه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة