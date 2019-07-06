مستشار الاتحاد الإفريقى: قمة النيجر تبدأ غدًا بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة

صرحت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي، أن القمة الافريقية في نيامي النيجر تنقسم إلي شقين: القمة الاستثنائية المتعلقة بإتفاقية التجارة الأفريقية الحرة، وتبدأ أعمالها غدًا الأحد، ويشمل جدول أعمالها إطلاق إشارة البدء فى تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الأفريقية الحرة بعد دخولها حيز النفاد، واعتماد دولة غانا كمقر لسكرتارية الإتفاقية، وإعتماد جدول التعريفات والإعفاءات للإتفاقية.

وأضافت المستشار القانوني للاتحاد، فى بيان لها، أن ثاني أيام القمة وختامها يوم الثلاثاء يشهد جدول أعمال القمة المصغرة المخصص لنظر قواعد الإجراءات ووثائق تقسيم العمل بين الإتحاد الأفريقي والمنظمات الإقتصادية الأفريقية الثمانية، وهي: الصادك، الاكواس، الايكاس، سين صاد، الكوميسا، تجمع شرق افريقيا الايجاد، إتحاد المغرب العربي، كما تشهد القمة المصغرة لرؤساء الدول الإستماع إلى الرؤساء رواد الاندماج الاقليمى الإفريقي الرئيس الأوغندى يورى موسيفنى، والإصلاح الهيكلى للإتحاد الرئيس الرواندي بول كاجامى.



وفيما يتعلق بإقرار المقرر الخاص بالنظام الاساسي وقواعد الإجراءات الخاصة بالوكالة الافريقية للتنمية (النيباد) وهيكله الجديد التابع لمنظمة الإتحاد الافريقي تحت مسمي "أودا -نيباد"، وأكدت السفيرة أنه موضوع خارج القمة الاستثنائية التي لن تنظر سوى فى موضوع واحد وهو منطقة التجارة الحرة الإفريقية بينما يعرض موضوع النيباد في موعده بالقمة الأفريقية القادمة.