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مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات مدينة الفيوم الجديدة

السبت، 06 يوليه 2019 11:31 ص
مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات مدينة الفيوم الجديدة المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، المشروعات التى يجرى تنفيذها بمدينة الفيوم الجديدة، رافقه خلالها مسئولو جهاز المدينة، للتأكد من سير العمل بالكفاءة المطلوبة بتلك المشروعات، وذلك فى إطار المتابعة الدورية للمشروعات التى يتم تنفيذها بالمدن الجديدة، وتنفيذاً لخطة الدولة التنموية، ولتحفيز العاملين والشركات لسرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

وتفقد المهندس كمال بهجات خلال جولته، مشروع مجمع مدارس التعليم الأساسي، وكذا أعمال تنفيذ المرافق بمشروع الإسكان الاجتماعي، ومركز الشباب، ومجمع الأسواق التجارية، بالإضافة إلى تفقد محطة كهرباء المدينة، وأعمال تنفيذ الطرق المؤدية إلى منطقة الامتداد العمرانى الجديد غرب الكتلة السكنية، وعدد من المشروعات الأخرى التى يجرى تنفيذها.

 

كما اجتمع المهندس كمال بهجات، بمسئولى جهاز المدينة لمناقشة سير العمل والاطلاع على الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات، مؤكداً خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، وكذا مراعاة معايير الجودة المطلوبة فى التنفيذ، وكذا إزالة أية عقبات تواجه تنفيذ المشروعات عن طريق التواصل المستمر من قبل مسئولى جهاز المدينة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

 


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الاسكان

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