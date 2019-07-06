مسئول إيرانى يؤكد ارتفاع مخزون بلاده من الماء الثقيل.. ويضع شرطا للتراجع

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أكد رئيس لجنة الأمن القومى بالبرلمان الإيرانى مجتبى ذو النور، ارتفاع مخزون بلاده من المياه الثقيلة عن 130 طنا، وهو الحد المسموح به فى الاتفاق النووى، وذلك بعد تهديدات إيرانية برفع مستوى تخصيب اليورانيوم اليوم السبت.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، قال ذو النور، أن الولايات المتحدة منعت إيران من بيع المياه الثقيلة ونقلها إلى خارج إيران، مما أدى إلى رفع مخزونها فى الداخل.

وحول خطوة رفع مستوى تخصيب اليورانيوم التى هددت إيران بها منتهكة بذلك بنود الاتفاق التى تسمح لإيران مستوى تخصيب عند 3.67%، أكد المسئول الإيرانى "سنرفع تخصيب اليورانيوم بقدر حاجاتنا".

ورغم انتهاك بنود الاتفاق النووى وتخفيض التزام بلده منه، قال ذو النور، "نحن لم ننتهك الإتفاق النووى، لكن حظر الولايات المتحدة بيع المياه الثقيلة وتبادل اليورانيوم المخصب بالطبيعى والكعكة الصفراء إلى خارج البلاد أدى إلى رفع مخزونها فى البلاد.

وقال أن الفقرة 36 من الاتفاق تمنع حق عدم الالتزام بتعهداته إذا لم يفِ أحد الأطراف بالتزاماته بموجب الاتفاق النووى، لافتا إلى أن بلاده ستعيد النظر فى خطواتها فى حال عادت الولايات المتحدة للإتفاق النووى والتزم الأوروبيين بتعهداتهم فيه.