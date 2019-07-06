مرور المنيا يعلق ملصقات ولافتات بالتعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات

فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن إدارة المرور بالتعاون مع مشروع المواقف بالمحافظة بدأت على الفور عقب اعتماد التعريفة الجديدة للمواصلات، بتعليق لافتات بالمواقف والمحطات المختلفة، وكذلك على سيارات الاجرة ومراقبة تنفيذها على مدار اليوم .

أضاف المحافظ، أن تلك الملصقات مدون عليها بيان كامل بتعريفة التسعيرة الجديدة الخاصة بكافة خطوط السير على مستوى المراكز والمدن والقرى، وموضحا عليها أرقام تليفونات غرفة عمليات المحافظة وإدارة المواقف والمرور للإبلاغ عن أي شكوى تخص مخالفة التعريفة الجديدة.

أوضح المحافظ أنه تم التنسيق بين إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة وكافة الجهات المعنية للمتابعة المستمرة على مدار الساعة لضبط المخالفين للتعريفة الجديدة من خلال شن الحملات المكثفة على المواقف، وتحقيق الانضباط والالتزام بتنفيذ تعريفة المواصلات الجديدة من أجل التأكد من التزام جميع السائقين بالتعريفة، عدد الركاب والالتزام بخطوط السير ومنع تقسيمها الى عدة مراحل، إضافة إلى المخالفات الأخرى، مُشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أشار المحافظ، إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، وتستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام (114 – 2342200 – 2320001) .

كما أعلنت إدارة المرور عن استقبال أيه شكاوى للمواطنين تتعلق بالالتزام بالتعريفة الجديدة على ، الخط الساخن : 19735