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"مرور الغربية" تشن حملات على المواقف لمتابعة التعريفة الجديدة

السبت، 06 يوليه 2019 03:15 م
"مرور الغربية" تشن حملات على المواقف لمتابعة التعريفة الجديدة حملات مرورية بالغربية
الغربية محمد طارق

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شنت إدارة المرور بمحافظة الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير إدارة المرور، حملات منذ الساعة السادسة صباحًا على جميع مواقف ومدن المحافظة، وذلك لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، والتى حددتها المحافظة على جميع الخطوط بنطاق المحافظة على الطرق الرئيسية والفرعية وبين المحافظات المختلفة.
 
كما ناشدت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بالإبلاغ الفورى عن أى مركبة تتعدى على حقوق المواطن لاستصدار قرار بإيقافها لمدة 3 شهور أو كما ترى السلطة المختصة.
 
يذكر أن محافظ الغربية أعلن عن رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين على خط الشكاوى رقم 3341233 040 وعن طريق خدمة الواتس آب على الأرقام الآتية: 01064010999- 01277073412.
 
حملات مرورية على المواقف
حملات مرورية على المواقف

 


مرور الغربية

المواقف

حملات مرورية

التعريفة الجديدة

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