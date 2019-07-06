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مركز الأزهر للفتوى: بث مباشر مرتين أسبوعيًا للرد على مسائل الحج والعمرة

السبت، 06 يوليه 2019 11:19 ص
مركز الأزهر للفتوى: بث مباشر مرتين أسبوعيًا للرد على مسائل الحج والعمرة مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية - أرشيفية
كتب لؤى على

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كشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ، عن قيامه بإجراء بث مباشر من خلال صفحة المركز الرسمية على الفيس بوك يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، فى تمام الساعة الخامسة مساءً ولمدة ساعة، يقوم فيها علماء متخصصون من أعضاء المركز بالإجابة عن أسئلة واستفسار.

كما سيتم شرح مناسك الحج والعمرة من كتاب دليل الحج والعمرة و هو أحد إصدارات مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وهو كتاب يتميّز بالسهولة واليسر. 

جدير بالذكر أن البث سيقدم فى ثوب جديد ومبتكر، خدمة لحجاج بيت الله الحرام، ودعا المركز كل متابعيه للتواصل والتقدم بأى استفسار حول أحكام الحج أو غيره من أمور الدين والشريعة.

 


مركز الازهر للفتوى

الازهر الشريف

الحج والعمرة

فتاوى الحج والعمره

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