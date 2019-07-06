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مدير أمن الشرقية: متابعة مستمرة لضباط المرور فى مواقف الأجرة طوال اليوم

السبت، 06 يوليه 2019 11:08 ص
مدير أمن الشرقية: متابعة مستمرة لضباط المرور فى مواقف الأجرة طوال اليوم اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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أكد اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، أنه تم التنبيه على رجال المرور بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والاستفسار من الركاب عن الأجرة التي يتم تحصيلها للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة، والتعامل مع أى موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوه وحسم على المخالفين.
 
وشدد مدير أمن الشرقية، على ضباط  مباحث التموين، بالمرور المفاجئ على محطات الوقود ومستودعات الغاز والأسواق للتأكد من توافر كافة الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطنين وعدم التلاعب في الأسعار، والالتزام بالأسعار المحددة تفادياً لابتزاز المواطنين.
 
وكان الدكتور ممدوح غراب،محافظ الشرقية، قد اعتمد أمس الجمعة، أسعار التعريفة الجديدة لركوب سيارات "التاكسي" و"السيرفيس" الأجرة داخل مدن ومراكز المحافظة.
 
 وتقرر أن يكون سعر فتح بُنديرة سيارات التاكسي "العداد" 7 جنيهات نصف، بكافة مدن المحافظة تشمل كيلو متر واحد فقط،على أن تزداد بواقع جنيه و75 قرشا لكل كيلو متر إضافي،فيما تصل ساعة الانتظار الأولى إلى 8 جنيهات، تزداد بواقع 7 جنيهات لكل ساعة إضافية،وتحدد جنيه و75 قرش لتعريفة ركوب سيارات "السيرفيس" لخطوط السير داخل مدن المحافظة.
 
ونبه المحافظ على ضرورة وضع استيكر على سيارات الركوب موضح به خط سير السيارة والتعريفة الجديدة،كما شدد علي إدارة المواقف بالإعلان عن تعريفة الركوب بمختلف مواقف السيارات،وذلك في مكان ظاهر بجميع المواقف،وإلزام السائقين  بوضع استيكرات على سياراتهم بالتعريفة الجديدة،موجهًا إدارة المرور بمراجعة ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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