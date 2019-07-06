محافظ مطروح يتابع شكوى سيدة فقدت حقيبة سفر خلال زيارتها حتى استعادتها

مطروح – حسن مشالي

فى لفته انسانيه قام اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بمتابعه شكوى سيدة قادمة من الإسكندرية ، بفقد إحدى حقائبها فى وسيلة المواصلات، خلال سفرها إلى مطروح، مع وجود إيصال يفيد بملكيتها لحقيبتها المفقودة، وذلك خلال الجولة الميدانية بموقف الاتوبيس لمتابعة الالتزام بالأسعار والأجرة المقررة بعد تحريك أسعار الوقود، وتابع المحافظ شكواها حتى تم حلها واستعادة الحقيبة.

وكان محافظ مطروح، قد وجه بمتابعة شكوها والعمل على للعثور على الحقيبة المفقودة، و قامت مباحث المرور بمراجعة حركة الأتوبيس، واتضح حدوث تبادل الحقيبة مع مسافر أخر، وتم العثور على الحقيبة وسلمته مباحث المرور للسيدة بمقر إقامتها.

و تقدمت السيدة، بالشكر لمحافظ مطروح، على استجابته لشكواها ومتابعتها، حتى العثور على حقيبتها، قائلة " عمرى ما شفت محافظ قبل كدة لكن لى حظ أول ما انزل مطروح أشوف المحافظ بنفسه واقف يتابع الناس ويتكلم معهم "