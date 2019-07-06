سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 05:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ مطروح يتابع شكوى سيدة فقدت حقيبة سفر خلال زيارتها حتى استعادتها

السبت، 06 يوليه 2019 03:41 م
محافظ مطروح يتابع شكوى سيدة فقدت حقيبة سفر خلال زيارتها حتى استعادتها السيدة تشكر محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
فى لفته انسانيه قام  اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بمتابعه شكوى سيدة قادمة من الإسكندرية ، بفقد  إحدى حقائبها فى وسيلة المواصلات، خلال سفرها إلى مطروح،   مع وجود إيصال يفيد بملكيتها لحقيبتها المفقودة، وذلك خلال الجولة الميدانية بموقف الاتوبيس لمتابعة الالتزام بالأسعار والأجرة المقررة بعد تحريك أسعار الوقود، وتابع المحافظ شكواها حتى تم حلها واستعادة الحقيبة.
 
 
وكان محافظ  مطروح، قد وجه  بمتابعة شكوها  والعمل على للعثور على  الحقيبة المفقودة، و قامت مباحث المرور بمراجعة  حركة الأتوبيس، واتضح حدوث تبادل الحقيبة مع مسافر أخر،  وتم العثور على الحقيبة وسلمته مباحث المرور للسيدة بمقر إقامتها.
 
و تقدمت السيدة، بالشكر لمحافظ مطروح، على استجابته لشكواها ومتابعتها، حتى العثور على حقيبتها، قائلة " عمرى ما شفت محافظ قبل كدة  لكن لى حظ أول ما انزل مطروح أشوف المحافظ بنفسه واقف يتابع الناس ويتكلم معهم "
 
 
 
 

محافظة مطروح

محافظ مطروح

فقد حقيبة

اتوبيس مطروح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة