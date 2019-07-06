محافظ كفر الشيخ وأصحاب المصانع والشركات فى ندوة عن ربط المدارس بالمصانع غدا

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ستنظم مؤتمرًا غدًا الأحد، بمدينة كفر الشيخ لربط مدارس التعليم الفنى بالمصانع، والوحدات الإنتاجية بالمدارس، بالتعاون مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع، لتكون مدرسة بمصنع أومصنع بمدرسة للتعليم والتدريب.

وأضاف طه، هناك اهتماما كبيرا بالتعليم الفنى بتحويل المدارس الفنية "الصناعية والزراعية والفندقية" إلى مدارس منتجة، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة بالتمريض بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب، مقدمًا شكره لأعضاء مجلس النواب على دعمهم للأجهزة التنفيذية ومساندتهم لجهود الدولة، مؤكدًا أنه سيكرم الطالبتين الحاصلتين على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى نتيجة دبلوم المدارس الفنية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، وافق على عقد ندوة بعنوان "احتياجات سوق العمل والحاجة إلى التعليم والتدريب المزدوج"، غدًا الأحد، بمركز التطوير التكنولوجى، بحضور المحافظ، وأصحاب المصانع والشركات، ولجنة التعليم والتدريب المزدوج بالوزارة، بالإضافة إلى مشاركة نماذج ناجحة من محافظات أخرى.

وأوضحت كشك، أن أصحاب المصانع والشركات المشاركين، سيتعرفوا على الفكر الجديد الذى سيتم تطبيقه خلال العام الدراسى المقبل، وأهمية تطبيق التدريب والتعليم المزدوج بمدارسنا، "مدرسة فى مصنع أو مصنع داخل مدرسة"، مؤكدة أن هذا الاتجاه تم تطبقه فى محافظات أخرى، مشيرة إلى أنها صُدمت من عدم وجود هذا النوع من التعليم والتدريب بكفر الشيح، برغم أنها محافظة تزخر برجال الأعمال، وأصحاب المصانع، مؤكدة أن الوزارة استجابت للمديرية، لتطبيق هذا النموذج بالتعليم الفنى، وحرصًا من الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، وسيتم تطبيقه بـ4 مصانع بمركز قلين.

وقالت وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، إن الندوة ستتضمن توعية وتثقيف عن التدريب والتعليم المزدوج، وأهميته للطلاب وللمحافظة ولأصحاب المصانع والشركات، وكيفية تنفيذه، من خلال إتخاذ إجراءات مع أصحاب المصانع، لتوجيه الطلاب ذات التخصص للتدريب بها لمدة يومين، وأول نموذج سيتم تطبيقه بقلين بمصنع للغزل والنسيج، وسيقضى الطلاب بالمدارس 3 أيام لدراسة الجانب النظرى، ويومين بالمصنع للتدريب، بالإضافة إلى توفير فرص العمل لهم عقب تخرجهم بتلك المصانع، لأنهم أصبحوا جزء منها، وتكريم المحافظ للمتميزين منهم، مشيرة إلى أن النماذج المضيئة لأفضل فنيين فى مصر تعلموا وتدربوا من خلال التعليم والتدريب المزدوج.