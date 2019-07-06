محافظ كفرالشيخ: وضع لوحات إعلانية بالمواقف لتعريفة الجديدة لنقل الركاب.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه أمر بوضع لوحات إعلانية فى أماكن واضحة بجميع مواقف سيارات الأجرة لنقل الركاب بمدن وقرى المحافظة وحملات الرقابة على الأسواق لمراقبة الأسعار وضبط المخالفين، وتطبيق التعريفة الجديدة بعد تطبيق الشريحة الأخيرة لتحريك أسعار المواد البترولية تنفيذاً لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية وما أقره مجلس الوزراء بالموافقة على تحريك أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة الموافق 5 من شهر يوليو الجارى.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم، بحضور قيادات المحافظة لمتابعة انضباط حركة السير داخل مواقف سيارات السرفيس وأجرة مواقف المراكز والقرى بعد زيادة أسعار المواد البترولية، فضلاً عن مدى انضباط محطات الوقود والتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة، ومدى التزام سائقي الأجرة داخل المواقف بالتعريفة الجديدة للمواصلات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أن عدد من اللجان من المحافظة ومن مجالس المدن تجوب المواقف للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد أعلن أمس الجمعة، رفع حالة الاستعداد القصوى بالمواقف على مستوى المحافظة، ومتابعة الموقف أول بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المنعقدة بشكل دائم وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وكلف رؤساء الوحدات المحلية، وإدارة المواقف والأجهزة المعنية من المرور ومباحث المرور والتموين ومباحث التموين، بالانتشار وتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، وحصر ورصد الكميات الموجودة من المحروقات واسطوانات الغاز، بالأسعار السابقة، وتحصيل الفروق طبقا للأسعار الجديدة لصالح الهيئة العامة للبترول.